ماذا قال "لوفرين" عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول؟

المصدر: البيان الإلكتروني

قال المدافع الكرواتي ديان لوفرين، لاعب زينيت سان بطرسبرغ الروسي حاليا وليفربول، سابقا في تصريحات لشبكة سكاي، إن مستقبل صديقه وزميله السابق في الريدز محمد صلاح شأن يخصه فقط، مشددا على أنه لا يملك إجابات واضحة حول ذلك الأمر.

لكن لوفرين أكد أن «كل شيء قابل للتغيّر في كرة القدم»، فاتحا الباب أمام رحيل محتمل للفرعون المصري عن قلعة الريدز.

وقال لوفرين: «مستقبل صلاح أمر يخصه ولا أملك إجابات واضحة حوله، لكنه لاعب محترف ونرى ما يصنعه مع ليفربول».

وأضاف: «رغم ذلك فإن صلاح لا يعني ليفربول فحسب، إنه لكل المشجعين في العالم وكذلك يفكر في نفسه، ما زلت أملك تواصلا مع صلاح، ما زلنا أصدقاء مقربين حتى خارج ملاعب كرة القدم، نحن نتحدث عن كل شيء».

ويثير صلاح الجدل منذ شهور حول مستقبله في ليفربول وتحديدا منذ الحوار الذي أجراه مع (آس)، وقال فيه حينما سئل عن مستقبله وما إذا كان ممكنا أن يلعب في الليغا لصالح أي من ريال مدريد أو برشلونة جملته الشهيرة التي أسالت الكثير من الحبر: «من يدري ما قد يحدث في المستقبل؟».

وينافس محمد صلاح لاعب توتنهام هوتسبرز هاري كين على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، وقبل جولة من ختام المسابقة يملك اللاعبان 22 هدفا يحتلان بها صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

ويطمح صلاح لتحقيق لقب هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مشواره بعد أن حققها عامي 2018 و2019.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت مؤخرا إلى أن اتصالا قد تم بين إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي والفرعون المصري محمد صلاح من أجل رحيل محتمل لنجم ليفربول عن قلعة الريدز إلى فريق العاصمة الفرنسية.

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