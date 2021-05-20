السعودية تقترح إقامة كأس العالم كل عامين

المصدر: وكالات

اقترحت المملكة العربية السعودية إقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين بدلاً من أربعة أعوام للرجال والسيدات، وهو نفس المقترح الذي سبق وأن طرحه السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السابق، وروج لها أيضاً الفرنسي آرسين فينغر، المدرب السابق لأرسنال الإنجليزي، والمسؤول عن تطوير الكرة في "فيفا" خلال شهر مارس الماضي.

ووفقاً لروسيا اليوم فإن الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تناقش المقترح السعودي في اجتماعها غداً الجمعة المقبل، المقرر انعقاده بمدينة زيورخ السويسرية.

وقبل مؤتمر "فيفا"، سيعقد مجلس الاتحاد الدولي اجتماعا افتراضيا الخميس المقبل، عبر تقنية الاتصال عن بعد.

وتقام بطولة كأس العالم منذ بدايتها عام 1930 حتى الآن كل 4 سنوات في دولة مختلفة يتم اختيارها من جانب الاتحاد الدولي، إذ ستقام النسخة المقبلة في قطر 2022.

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