أغويرو على أعتاب برشلونة مقابل 4.4 ملايين إسترليني

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع سيرخيو أغويرو، بعد موافقته على شروط مهاجم مانشستر سيتي، للتعاقد معه في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف.

ووفقاً لموقع «بيتيف»، وافق أغويرو هداف السيتي التاريخي برصيد 258 هدفاً، على الانضمام إلى عملاق الدوري الإسباني، في صفقة لمدة عامين، بعدما أعلن في مارس الماضي، إنه سيغادر الاتحاد عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم.

وأشار الموقع إلى أن المهاجم، خفض راتبه للمساعدة في دفع الصفقة للاكتمال، وبعدما كان يحصل على 12 مليون جنيه إسترليني سنوياً في مانشستر سيتي، سيحصل في برشلونة على 4.4 ملايين جنيه إسترليني فقط.

ويأمل برشلونة، أن تقنع صفقة أغويرو، مواطنه ليونيل ميسي، بالبقاء والموافقة على الشروط الجديدة، وأغويرو ليس غريباً على الدوري الإسباني، بعد أن أمضى خمس سنوات مع أتلتيكو مدريد، قبل انتقاله إلى السيتي في 2011.

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