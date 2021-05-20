زلاتان يتمسك بحلم المشاركة في «يورو 2020»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تمسك زلاتان إبراهيموفيتش، بحلمه باللعب مع منتخب السويد في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، رغم استبعاده من التشكيلة المختارة للبطولة المقررة هذا الصيف.

واستبعد زلاتان من قائمة السويد الأوروبية، بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة خلال مباراة لفريقه ميلان مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي، وقضت على حلم اللاعب المخضرم في وقت سابق من هذا الشهر.

ولكن زلاتان، والذي كان يتوقع احتياجه إلى ستة أسابيع من العلاج، توجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ليشير إلى أنه لا يزال أمامه فرصة للعب مع منتخب بلاده، بعد تراجعه عن الاعتزال الدولي في مارس الماضي.

ونشر زلاتان مقطع فيديو على حسابه في «انستغرام»، وهو يتدرب على دراجة تمرين، لأنه يرفض التخلي عن بطولة أوروبا 2020، وكتب المهاجم البالغ من العمر 39 عاماً: «لن ينتهي الأمر، حتى أقول إن الأمر انتهى».

وليس من الواضح كيف يخطط زلاتان، لشق طريقه إلى خطط مدرب منتخب السويد يان أندرسون، بالنظر إلى أنه أعلن عن تشكيلته المكونة من 26 لاعباً في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ولم تتضمن التشكيلة زلاتان مهاجم برشلونة ومانشستر يونايتد السابق، وتم استدعاء جوردان لارسون لاعب سبارتاك موسكو، بدلاً منه.

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