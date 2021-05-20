يورغن كلوب يكشف مصدر إلهامه كرويّا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن المدربين الذين كان لهما بالغ الأثر في مسيرته الكروية، سواء عندما كان لاعبًا أو عندما بدأ مهمته كمدرب.

وأكد كلوب في تصريحات صحفية أنه شاهد العديد من الفيديوهات للفرق التي دربها الإيطالي أريغو ساكي؛ المدرب الأسطوري لنادي ميلان والإنجليزي المخضرم روي هودسون عندما كان لاعبًا، وأشار إلى أنه عندما واجه روي كمدرب كان الأمر أفضل.

وكال يورغن كلوب المديح إلى روي هودسون خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول أمام بيرنلي، والتي تقام مساء أمس الأربعاء على ملعب «تيرف مور» ضمن الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب (آس).

وقال كلوب في تصريحاته: «مدربي السابق فولفجانغ فرانك، والذي قدم أسلوب الدفاع الموجه إلى كرة القدم الألمانية، جعلنا كلاعبين نشاهد الكثير من مقاطع الفيديو لطريقة لعب أريغو ساكي، وكذلك روي هودسون خلال الفترة التي قضاها في سويسرا».

وأضاف مدرب ليفربول عن هودسون: «من الواضح أنه كان فردًا من الفريق المبتكر لهذا النوع من أساليب اللعب، لقد عرفته قبل وقت طويل من مقابلته، لكن عندما التقيت به كان الأمر أفضل، لأنه رجل لطيف حقًا».

يذكر أن روي هودسون، صاحب الـ73 عامًا، قرر إسدال الستار على مسيرة تدريبية طويلة، بدأها في العام 1976 مع نادي هالمستاد السويدي، قبل أن ينطلق لتدريب العديد من الأندية والمنتخبات خلال مسيرته الطويلة، التي حقق خلالها العديد من الألقاب.

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