هزيمة موجعة لتوتنهام أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

المصدر: د ب ا

تلقت آمال توتنهام هوتسبير في التأهل لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم ضربة موجعة عقب خسارته 1 / 2 أمام ضيفه أستون فيلا اليوم الأربعاء في المرحلة السابعة والثلاثين (قبل الأخيرة) لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز إيفرتون على ضيفه وولفرهامبتون 1 / صفر، ونيوكاسل يونايتد على ضيفه شيفيلد يونايتد بالنتيجة ذاتها.

وتجمد رصيد توتنهام، الذي تلقى خسارته الثانية عشرة في البطولة خلال الموسم الحالي والثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة، عند 59 نقطة، ليظل مؤقتا في المركز السادس، آخر المركزين المؤهلين للدوري الأوروبي.

وربما يتراجع توتنهام للمركز السابع، حال تعادل ويستهام، صاحب المركز السابع حاليا برصيد 59 نقطة، مع مضيفه ويست بروميتش ألبيون، الذي هبط رسميا للدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.

في المقابل، ارتفع رصيد أستون فيلا، الذي عاد لطريق الانتصارات الذي ابتعد عنه في المراحل الثلاث الماضية، إلى 52 نقطة، لكنه بقي في المركز الحادي عشر.

وبادر ستيفن بيرجوين بتسجيل هدف مبكر لتوتنهام في الدقيقة الثامنة، لكن سرعان ما تعادل أستون فيلا عن طريق سيرخو ريجيلون، لاعب الفريق اللندني، الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 20، فيما تكفل أولي واتكينز بإحراز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 39.

وتمسك إيفرتون بحظوظه الضئيلة في الصعود للدوري الأوروبي، بعد تغلبه 1 / صفر على ضيفه وولفرهامبتون.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثامن، في حين توقف رصيد وولفرهامبتون عند 45 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويدين إيفرتون بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه البرازيلي ريشارليسون، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 48.

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