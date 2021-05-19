محمد صلاح على موعد مع تحطيم رقم سواريز القياسي الليلة

المصدر: البيان الالكتروني

يسعى الدولي المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لتحطيم الرقم القياسي للاعب الريدز السابق لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد الحالي، عندما يخوض مواجهة الليلة ضد بيرنلي ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأشار موقع "ليفربول" الرسمي، إلى أنه في حال تسجيل محمد صلاح هدفًا في مرمى بيرنلي، سيكون بذلك قد عادل رقم سواريز مع النادي وهو التسجيل في 14 مباراة خارج أرضه في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل محمد صلاح لهدفه رقم 20 خارج الأرض في جميع المسابقات بعد تسجيله في مرمى وست بروميتش ألبيون يوم الأحد الماضي، ليكون النجم المصري قد سجل في 99 مباراة مختلفة.

ويتسابق محمد صلاح مع هاري كين على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يحملان نفس الرصيد وهو 22 هدفاً.

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