لوف يستدعي مولر وهوملس إلى صفوف المنتخب الألماني

المصدر: أ ف ب

استدعى مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم يواكيم لوف، مهاجم بايرن ميونيخ توماس مولر ومدافع بوروسيا دورتموند ماتس هوملس إلى صفوف المانشافت للمشاركة في كأس أوروبا 2020 وذلك بعد استبعادهما منذ 2019.

وكان اللاعبان توّجا في صفوف منتخب ألمانيا بمونديال البرازيل عام 2014، وخاض مولر 100 مباراة دولية مقابل 70 لهوملس.

وتطرّقت وسائل الإعلام الألمانية الأربعاء إلى عودة اللاعبين إلى صفوف المنتخب الذي سيخوض غمار البطولة القارية في مجموعة صعبة تضم فرنسا بطلة العالم والبرتغال بطلة أوروبا في نسختها لاخيرة عام 2016.

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