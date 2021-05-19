كلوب يحسم مستقبل صلاح مع ليفربول

المصدر: البيان الإلكتروني

قلل الألماني المخضرم يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي من أهمية التكهنات الخاصة بمستقبل المصري الدولي محمد صلاح، جناح أيمن الريدز، مصرا على أن الفرعون ملتزم مع الليفر.

وأكد كلوب مجددا أن محمد صلاح ملتزم بمستقبله مع ليفربول، وذلك في معرض رده على سؤال بشأن احتفال المصري بهدفه المؤثر في شباك مانشستر يونايتد، وردة فعله على هدف الفوز الذي سجله البرازيلي الدولي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول أمام وست بروميتش في مباراة الأحد الماضي، بحسب "آس".

وأضاف: من الصعب بالنسبة لي الإجابة عن هذا السؤال، وأنا أعلم إلى أي مدى يبدي خلاله صلاح التزاما مع هذا الفريق وهذا النادي، ولكني لست بحاجة إلى احتفال بهدف لأعلم ذلك.

وتابع الألماني: شيء منطقي تماما أن نحتفل بأهداف كهذا لأنه (صلاح) يجتهد منذ أن وصل للمرة الأولى إلى ليفربول.

وواصل يورغن حديثه عن محمد صلاح بقوله: هو يعيش لحظة سعيدة حقا، وهذا مفيد لنا حقا، ونتمنى أن يستمر على هذا النحو خلال المباراتين الأخيرتين، فهذا سيكون أكثر إفادة لنا.

وأتم كلوب تصريحاته بقوله: ليس لدي أدنى شك بشأن حبه لزملائه، والنادي، ولو لثانية واحدة.

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