أول تعليق لـ "بن زيمة" بعد عودته لـ "الديوك"

المصدر: البيان الإلكتروني

عبر كريم بن زيمة، مهاجم ريال مدريد عن فخره بالعودة إلى منتخب فرنسا إثر غياب دام لمدة 6 سنوات، في القائمة التي أعلنها ديديه ديشامب لخوض بطولة يورو 2020، مساء أمس الثلاثاء.

ونشر بن زيمة تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، جاء فيها: «أنا فخور للغاية بشأن عودتي للمنتخب الفرنسي والثقة التي منحوني إياها».

وأضاف بن زيمة: «شكرًا لعائلتي وأصدقائي والنادي ولكل من يقدم لي الدعم دائمًا ومن يمنحني القوة يوميًا».

وانضم بن زيمة لقائمة منتخب فرنسا التي ستخوض بطولة اليورو في يونيو المقبل، وسط إشادة كبيرة بهذا القرار الذي اتخذه ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي.

ولم يستدع بن زيمة لمنتخب الديوك منذ أكتوبر 2015، في أعقاب أزمته مع زميله فالبوينا، الأمر الذي وضعه في أزمات، ومن المفترض أن يتم الحكم فيها بشكل نهائي يوم 20 أو 22 أكتوبر المقبل.

وتأتي عودة كريم بن زيمة إلى منتخب فرنسا بعد ست سنوات من الغياب، إثر الأزمة التي حدثت بين مهاجم ريال مدريد وزميله ماتيو فالبوينا، وأدت إلى استبعاد بنزيما من منتخب «الديوك» طوال السنوات الماضية.

ويقدم بن زيمة أداءً استثنائيًا خلال منافسات الموسم الحالي مع نادي ريال مدريد، حيث تمكن المهاجم صاحب الثلاثة وثلاثين عامًا من تسجيل 29 هدفًا وصناعة 8 أخرى في كافة البطولات، وذلك خلال مشاركته في 45 مباراة وإجمالي 3784 دقيقة لعب.

ويتواجد المنتخب الفرنسي ضمن المجموعة السادسة التي تضم كلا من المجر والبرتغال وألمانيا.

وسيرتدي بن زيمة القميص رقم 19، بينما سيرتدي كيليان مبابي، قميص رقم 10، الذي يرتديه بن زيمة في السنوات التي لعبها مع الديوك.

قائمة منتخب فرنسا في بطولة يورو 2020:

حراسة المرمى: هوجو لوريس – ستيف مانداندا – مايك مايجنان.

خط الدفاع: بنجامين بافارد – ليو دوبوا – كورت زوما – رافايل فاران – برنسيل كيمبيمبي – كليمنت لينجليت – لوكاس هيرنانديز – لوكا ديني – جوليوس كوندي.

خط الوسط: نجولو كانتي – بول بوجبا – أدريان رابيو – كورنتين توليسو – موسى سيسوكو – توماس ليمار.

خط الهجوم: كينجسلي كومان – كريم بن زيمة – كيليان مبابي – عثمان ديمبلي – أنطوان جريزمان – أوليفييه جيرو – وسام بن يدر – ماركوس تورام.

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