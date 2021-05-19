رونالدو يثير الجدل

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

كشف كريستيانو رونالدو، عن قميص ناديه يوفنتوس لموسم 2021-2022، على الرغم من التكهنات المستمرة بشأن مستقبله في النادي. وشوهد المهاجم مرتدياً الزي الجديد المميز بخطوط النادي الأسود والأبيض الشهيرة، في سلسلة من الصور المنشورة على موقع النادي على الإنترنت.

وشوهد رونالدو، المتعاقد مع النادي حتى عام 2022، وهو يرتدي القميص الذي يحتفل بمرور 10 سنوات على ملعب أليانز، فاتحاً باباً لبقائه في الموسم المقبل.

وارتبط رونالدو بانتقال محتمل إلى سان جيرمان، بينما كانت العودة إلى مانشستر يونايتد موضوع نقاش.

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