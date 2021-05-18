منصور بن زايد يتكفل بمصاريف سفر جمهور السيتي لحضور نهائي الأبطال

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عبر بيان رسمي تكفل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مالك النادي بمصاريف سفر بعثة الفريق والمشجعين لحضور مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي في 29 مايو الجاري..



وقال النادي:"قرر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، التكفل بمصاريف سفر بعثة النادي الرسمية والمشجعين، إلى مدينة بورتو البرتغالية من أجل خوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا".



وأضاف: "سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان سيتكفل بمصاريف الرحلة الجوية والتنقل إلى مدينة بورتو البرتغالية من أجل خوض المباراة النهائية من البطولة القارية".

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