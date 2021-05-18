بنزيما يقود المنتخب الفرنسي في يورو 2021

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت صحيفة "لوبارزيان"الفرنسية في تقريرها اليوم عن مشاركة مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي المشارك في بطولة أمم أوروبا "يورو 2021"، حيث من المقرر أن يتم استدعاء اللاعب مساء اليوم ضمن 26 لاعباً يشكلون قائمة المنتتخب الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن كريم بنزيما "33 عاماً"، لم يشارك مع المنتخب منذ عام 2015 إثر تورطه في قضية إبتزاز ماتيو فالبوينا جنسياً، إلا أن المصالحة الأخيرة مع المدرب ديديه ديشامب ستمكنه من اللحاق بتشكيلة المنتخب في البطولة المهمة.

وتابعت الصحيفة أن قيادة بنزيمة للمنتخب الفرنسي ستشكل مفاجأة ستحدث تغييراً كبيراً في هجوم "الديوك".

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