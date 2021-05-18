رونالدو يستمر في إثارة الجدل باستعراض قميص يوفنتوس الجديد

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

كشف كريستيانو رونالدو، عن قميص ناديه يوفنتوس لموسم 2021-2022، على الرغم من التكهنات المستمرة حول مستقبله في النادي. وشوهد المهاجم مرتدياً الزي الجديد المميز بخطوط النادي الأسود والأبيض الشهيرة، في سلسلة من الصور المنشورة على موقع النادي على الإنترنت.

وتتضمن مجموعة 2021-2022، خطوط النادي الشهيرة بالأبيض والأسود والنجوم الذهبية، ولكنها تتميز بمادة تشبه الشبكة، وصمم القميص الجديد من الجمالية الكلاسيكية للنادي، وأعيد النظر فيه بمنظور حديث ومستوحى من ملعب أليانز التابع للنادي، في الوقت الذي أثار فيه فيديو نقل رونالدو سيارته إلى لشبونة، التكهنات حول إمكان عودته إلى ناديه السابق سبورتنغ لشبونة.

وارتبط رونالدو بشائعات صفقة انتقال هذا الصيف، بعد أن غاب يوفنتوس عن لقب الدوري الإيطالي المرة الأولى منذ عقد من الزمن هذا الموسم، كما خرج العملاق الإيطالي من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في دور الستة عشر، وقد يفشل في إنهاء الموسم المحلي في المراكز الأربعة الأولى.

وشوهد رونالدو، المتعاقد مع النادي حتى عام 2022، وهو يرتدي القميص الذي يحتفل بمرور 10 سنوات على ملعب أليانز، فاتحاً باباً لبقائه في الموسم المقبل.

وارتبط رونالدو بانتقال محتمل إلى كرة القدم الفرنسية، مع اهتمام باريس سان جيرمان بالحصول على توقيعه، بينما كانت العودة إلى مانشستر يونايتد موضوع نقاش إذ يأمل الكثيرون أن يظهر اللاعب الدولي البرتغالي باللون الأحمر مرة أخرى.

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