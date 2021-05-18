توتنهام يطلب 150 مليون إسترليني لتنفيذ رغبة هاري كين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أبلغ كابتن إنجلترا هاري كين، ناديه توتنهام بأنه يريد الرحيل هذا الصيف، مما أثار تدافعاً على التعاقد مع اللاعب مقابل صفقة يتوقع وصولها إلى 150 مليون جنيه إسترليني.

وكانت رغبة المهاجم في الرحيل عن توتنهام، متوقعاً منذ أكثر من عام، قبل أن يبلغ بها اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، رئيس مجلس إدارة النادي دانييل ليفي، ويؤكد رغبته في الانتقال لنادي آخر الصيف المقبل.

فيما كان توتنهام مستعداً لإعلان اللاعب منذ عدة أسابيع، وأشار إلى أن كين لن يكون متاحاً هذا الصيف، ولا يزال هناك شعور في توتنهام، بعدم اقتراب أي نادٍ من مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني، والذي سيحتاجه للتفكير في التخلي عن كين.

ومع ذلك، فإن تشلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، من بين الأندية التي لديها اهتمام حقيقي بالتعاقد مع قائد المنتخب الإنجليزي، والذي يرغب في حسم مستقبله سريعاً، قبل بداية كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، ولكن هذا يبدو صعباً، نظراً لضخامة القيمة المالية المطلوبة للصفقة.

وتشير التقارير الصحفية، إلى أن ليفي مفاوض شرس، ونظراً لأن النادي لا يرغب في رحيل اللاعب، فإنه سيتطلع إلى الحصول على أكبر مكسب ممكن من صفقة كين إذا أصر اللاعب على الرحيل.

وفي الوقت نفسه، أعرب مسؤولون في النادي، عن عدم رضاهم عن توقيت إعلان كين لرغبته، حيث يستعد النادي لاستقبال 10 آلاف مشجع في مباراته ضد أستون فيلا مساء غد الأربعاء.

كما تشير التقارير، إلى أن توتنهام سيرفض بثبات رحيل كين إلى منافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يعتقد أن اللاعب يفضل البقاء في إنجلترا، لكنه منفتح على الانتقال إلى الخارج فقط إذا كان ذلك إلى باريس سان جيرمان أو ريال مدريد، واللذين يستطيعان تحمل تكلفة كين.

وأشارت صحيفة "سبورت ميل"، إلى أن يوفنتوس يتطلع للتعاقد مع كين أيضاً، ولكن هناك شك حول ما إذا كان النادي الإيطالي قادراً على تحمل راتب كين وكريستيانو رونالدو في نفس الوقت.

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