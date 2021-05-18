شاهد.. مشجعو فينوورد يقتحمون ملعب مباراتهم وفالفيك

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تمكن عدد كبير من مشجعي فينورد الهولندي، من اقتحام ملعب فريقهم وإيقاف المباراة لفترة وجيزة، بعد إطلاق الألعاب النارية.

ومن غير المعروف كيف وجد العشرات من الألتراس، طريقهم داخل أرضية ملعب دي كويب في الدقيقة 66 من مباراة فينورد ضد آر كي سي فالفيك، واحتلال إحدى المدرجات قبل مغادرتهم.

والتقطت الكاميرات عدداً من اللاعبين، وهم يصفقون للمتطفلين، رغم تصرفاتهم المثيرة للجدل، قبل أن تستأنف المباراة، بعد حوالي 10 دقائق من التوقف بسبب تلك الواقعة.

وبدأ دخول الجماهير لأرض الملعب، مع تقدم فينورد 3-0، ليظهر مشجعون يرتدون أقنعة، ويرددون هتافات عالية، ما أجبر اللاعبين البدلاء إلى الدخول لأرض الملعب.

وللتخفيف من حدة التوتر، ذهب لاعبو فينورد للحديث مع المشجعين الذين غادروا بعد ذلك.

ويعتبر فينورد تاريخياً، أحد أكبر الأندية في البلاد، إلى جانب أياكس وآيندهوفن، لكنه أنهى الموسم في المركز الخامس، ويتعين عليه التنافس على مكان في الدوري الأوروبي الموسم المقبل من خلال مباراة فاصلة.

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