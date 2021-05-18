شاهد.. أهم 6 أهداف قاتلة سجلها حراس مرمى في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

يظل تسجيل حارس المرمى لهدف أحد أعظم الإنجازات الفردية التي يحققها في كرة القدم، فهو حدث قلما، أو حتى نادرا، ما يحدث داخل المستطيل الأخضر، وإن حدث لا تستطيع سوى أن تبتسم وأنت تشاهده.

لكن أحيانا ما يكون الهدف الذي سجله حارس المرمى حاسما ويصنع الفارق مع ناديه على المستوى المحلي أو الإقليمي، وهو ما فعله البرازيلي الدولي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي الذي سجل هدف الفوز للريدز أول أمس الأحد في شباك وست بروميتش في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز«البريميرليغ» ليضيق الفارق بينه وتشلسي صاحب المركز الرابع في ترتيب جدول المسابقة إلى نقطة واحدة.

وترصد صحيفة «آس» أهم 6 أهداف قاتلة سجلها حراس مرمى في العالم، وهي على النحو التالي:

أليسون (ليفربول ضد وست بروميتش)

تقمص بيكر دور المهاجم المنقذ حينما أحرز هدف الفوز لليفربول برأسه على وست بروميتش بهدفين مقابل هدف بعد أن حصد لفريقه النقاط الثلاث بهدف قاتل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب هاوثورن في إطار منافسات الجولة الـ36 بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليحافظ على آمال فريقه في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم «تشامبيونزليغ».

وأصبح أليسون بذلك سادس حارس مرمى يسجل في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد يثبت أنه لا يقدر بثمن على الإطلاق حال نجاح كتيبة كلوب في حجز مكان في المربع الذهبي في ترتيب جدول البريميرليج، ومن ثم التأهل إلى تشامبيونزليغ في الموسم المقبل.

جيمي غلاس (كارلايل يونايتد ضد بلايموث)

ربما يعتبر الهدف الأكثر قيمة وإثارة في أذهان جماهير الكرة الإنجليزية هو ذلك الذي سجله جيمي غلاس فى مرمى بلايموث، ليبقى على فريقه كارلايل يونايتد بدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، لينقذ فريقه من الهبوط موسم 1998 – 1999.

ففي الوقت الذي كان يخيم فيه التعادل على اللقاء، ومع الاقتراب من نهاية الوقت البدل عن الضائع وصافرة النهاية، حصل كارلايل يونايتد على ركلة ركنية. وطلب المدرب نايغل بيرسون من حارسه التقدم، فتابع الركنية بتسديدة داخل الشباك. كانت الأخيرة من ثلاث مباريات لعبها مع كارلايل.

أوسكارين ماسولوكي (باروكا ضد أورلاندو بايرتس)

أحرز أوسكارين ماسولوكا هدفا رائعا من خلفية مزدوجة أكروباتية في الدقيقة السادسة من الوقت البدل عن الضائع لفريقه باروكا في مرمى أورلاندو بايرتس في الدوري الجنوب إفريقي في 30 نوفمبر من العام 2016.

وبرغم أن هدف ماسولوكا قد حصد نقطة لفريقه، لكنه لم ينقذه من الهبوط.

جدير بالذكر أن هذا الهدف يحتل المرتبة الثانية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأجمل أهداف السنة، خلف الهدف الرائع الذي أحرزه الفرنسي الدولي أوليفييه جيرو نجم تشيلسي من خلفية مزدوجة في شباك أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم.

شمايكل (مانشستر يونايتد ضد روتور فولغوغراد)

سجل الدنماركي المخضرم بيتر شمايكل، الحارس الأسطوري لفريق مانشستريونايتد وأحد أفراد جيله الذهبي، 13 هدفاً طوال مسيرته الكروية الحافلة بالبطولات، ولعل أهمهم على الإطلاق هدفه الشهير فى مرمى روتور فولغوغراد فى الثواني الأخيرة، في إياب الدور الأول من بطولة كأس الاتحاد الأوروبي، ليتأهل فريقه إلى الدور الثاني.

رينيه هيغيتا (أتلتيكو ناسيونال ضد ريفربلايت)

في ذهاب دور نصف نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس 1995، سجل الكولومبي الدولي السابق رينيه هيجيتا الملقب بـ الرجل المجنون لفريق أتلتيكو ناسيونال من ضربة حرة في مرمى ريفربلايت الأرجنتيني في ميديين، ليقود فريقه نحو الوصول إلى المباراة النهائية.

جدير بالذكر أن هيغيتا سجل أيضا لفريقه في مباراة الإياب واحدة من الركلات الترجيحية، التي فاز فيها بها فريقه بنتيجة 8-7.

برينولي (بينيفينتو ضد ميلان)

صعد بينيفينتو إلى دوري الإيطالي الممتاز للمرة الأولى على الإطلاق في 2017، لكنهم خسروا أول 14 مباراة لهم ذاك الموسم، وسجلوا رقماً قياسياً سلبيا فيه في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، وبدا أنهم يتراجعون لخسارة أخرى عندما تأخروا عن ميلان 2-1 ودخلت المباراة في الثواني القليلة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

لكن بينيفينتو حصل ركلة ركنية ورأى حارسه برينيولي أنه ليس لديه ما يخسره فتقدم إلى داخل منطقة جزاء في ميلان، ونجح في وضع الكرة برأسه في شباك ميلان، ليحصد فريقه أول نقطة له في الدوري بعد 14 خسارة متتالية.

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