(فيديو) الهدف المعجزة لحارس ليفربول يحصد قرابة مليوني مشاهدة على تويتر

المصدر: البيان الإلكتروني

سجل فيديو هدف حارس مرمى ليفربول البرازيلي أليسون بيكر، في مرمى بروميتش أول أمس قرابة مليوني مشاهدة على منصة التواصل الاجتماعي تويتر.

وانتزع حارس مرمى ليفربول ثلاث نقاط ثمينة في السباق للتأهل لدوري أبطال أوروبا، عندما كانت النتيجة 1-1 في الدقيقة 95 من مباراة الدوري الممتاز، استقبل ركنية ترينت أليكساندر-آرنولد برأسية داخل الشباك.

وفي حديثه عن مباراة لا تُنسى، شعر مدرب ليفربول يورغن كلوب أن البرازيلي كان الرجل المثالي في اللحظة المثالية، وقال.

احتجنا إلى ركنية في الثانية الأخيرة وحارس مرمانا ليسجل منها هدفًا. يا له من هدف عالمي. هدف لا يصدق. طريقة تنفيذ الهدف مجنونة تمامًا. لا يمكن أن يسجل الهدف شخصًا أفضل، ولا يمكن أن تكون لحظة أفضل. فقط هدف مثالي لهذا اليوم. لم يكن لدينا الكثير من هذه اللحظات في الموسم، لذلك لا أعتقد أننا يجب أن نأخذه هذا الهدف والفوز كأمر مسلم به الآن لمجرد أننا نجحنا في تحقيق الفوز بهذه الطريقة مرة واحدة. علينا الاستمرار.

ويسهب كلوب في سرد التفاصيل: نظرت إلى الركنية. لا أعرف بالضبط. رأيت أليسون يبدأ في التقدم. جزء دوري في الهدف هو أنني لم أصرخ، "ابق في الخلف!" فقط تركته يركض للأمام. في الدقيقة الأخيرة من المباراة، لا يتعين على أي شخص أن يطلب عادة من حارس المرمى التقدم لمنطقة جزاء المنافس عندما يتعين عليك الفوز، وهو ما كان علينا أن نفعله بشكل واضح. لقد ذهب إلى هناك ويا له من هدف سجله! كان لا يصدق. رائع. لقد شاهدناه الآن بالفعل ما يقرب من 10 مرات في غرفة الملابس. إنه أمر لا يصدق على الإطلاق. إذا سجل أوليفييه جيرو هدفًا كهذا، فسيقول الجميع إنه هدف عالمي. عندما يفعل أليسون ذلك، علينا أن نقول الشيء نفسه.

ويضيف كلوب: الطريقة التي أظهر بها زملاؤه في الفريق اليوم مدى فرحهم به هي أفضل وصف. إنه شخص رائع للغاية ومضحك وذكي محترم وقوي. إنه رجل رائع ولا يمكن لشخص أفضل أن يحظى بمثل هذه اللحظة الخاصة بعد كل ما مر به. أنا حقا سعيد من أجله.

وعما إذا كان أليسون يسجل بانتظام في التدريب، قال كلوب: لا، لقد قلت لجون أشتربيرج أنه عندما أذهب إلى المؤتمر الصحفي سأخبر الجميع أنه أخيرًا أمر أتى ثماره لأنه يفعل ذلك أربع مرات في الأسبوع! لسوء الحظ، هذا ليس صحيحًا! يجب أن يكون في الذاكرة طويلة المدى له من عندما كان لاعبًا عاديًا كطفل وليس حارس مرمى. لم أره قط يفعل شيئًا كهذا. أنا سعيد جدًا لأنه لا يستخدم الرأس كثيرًا ويستخدم يديه. لحظة رائعة وإذا لم يفعلها مرة أخرى، فأنا بخير تمامًا وأشعر بالرضا عنه - إنها لحظة مثالية تمامًا له وللفريق.

وكشف جون أشتربيرغ كيف حثت نظرة سريعة على ساعته أليسون بيكر على التقدم للمشاركة في الركلة الركنية التي جاء منها هدف الفوز الرائع على وست بروميتش ألبيون، مع اعتراف المدرب: "ليس لدينا ما نخسره".

وقال أشتربيرغ لموقع ليفربول: "كان رد فعلي مثل أي شخص آخر. قفزت بجنون. أنت سعيد جدًا للقيام بذلك ولكن أيضًا للفريق. واصلنا القتال وصنعنا الفرص لكننا لم نسجلها. جعل الخصم الأمر صعبًا علينا، لذلك عليك أن تجد طريقة للتغلب عليه. الدقيقة الرابعة والتسعون ولا شيء نخسره".

"نظرت إلى ساعتي، 94، واعتقدت أنها ستكون آخر ركلة في المباراة، كنا بحاجة للفوز، لذلك صرخت تقدم داخل الصندوق! اعتقدت فقط أنه ليس لدينا ما نخسره. لقد كانت نهاية رائعة".

بعد المباراة، أجرى أليسون مقابلة مع قناة سكاي سبورتس بينما كان يتأمل في أشهر قليلة صعبة ابتعد فيها عن الملعب مع وفاة والده المأساوية في فبراير.

قال أشتربيرغ: "لقد أراد أن يواصل اللعب. لقد حاولنا أن نكون إيجابيين معه ونتحدث عن الأشياء عندما يحين الوقت ونحاول التأكد من أنه بخير وندعمه وأسرته بأكملها. لم يكن الوضع سهلاً، لكنه يعتقد أن والده يراقبهم. كان هذا هو شعوره. كان لدي نفس الشعور، أن والده كان يحرسه".

"عندما كنا نتحدث بعد المباراة على أرض الملعب، تحدثنا عن ذلك وقلت له إنني أعتقد أن والده كان هناك في تلك اللحظة. كنا عاطفيين بالنسبة له لأننا التقينا بوالده وعائلته، لذلك كان وقتًا عصيبًا لكنه أراد الاستمرار".

عندما عاد أليسون إلى غرفة الملابس بعد المباراة، قوبل بجولة من التصفيق والتشجيع من زملائه في الفريق.

وأضاف أشتربيرغ: "كان من الجيد حرص الجميع على تحيته وتشجيعه. نحن فريق واحد، وجميعنا نكافح من أجل الفريق. نريد الفوز والنجاح معًا".

يعلم ليفربول أن حصد ست نقاط من مباراتي بيرنلي وكريستال بالاس، ستضمن له التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأكمل أشتربيرغ: "كان من المهم حقًا البقاء في السباق. كنا بحاجة للفوز، الجميع يعرف ذلك. لقد جربنا كل شيء وكان رائعًا ما حدث. من الواضح أنها كانت أيضًا لحظة رائعة بالنسبة لأليسون مع الموقف الذي واجهه هذا الموسم وأيضًا مع الإصابات التي تعرضنا لها وأشياء من هذا القبيل. كان الأمر رائعًا للفريق أيضًا. كان هناك الكثير من المشاعر بعد المباراة. كانت رائعة".

"علينا الآن التركيز على المرحلة التالية لأن هناك مهمة أخرى صعبة للغاية قادمة يوم الأربعاء. نحن بحاجة إلى مواصلة القتال، والاستمرار في خلق الفرص واستغلالها".

(فيديو) الهدف المعجزة لحارس ليفربول يحصد قرابة مليوني مشاهدة على تويترhttps://t.co/OnwUNSUADC#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/1Ce7CxYH2B — البيان الرياضي (@AlBayanSports) May 17, 2021

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