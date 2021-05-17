(فيديو) معجزة كروية.. حارس ليفربول ينقذ فريقه بهدف عالمي في وست بروميتش

المصدر: البيان الإلكتروني

أحرز أليسون بيكر، حارس فريق ليفربول، هدفا تاريخيا اعتبره النقاد معجزة كروية، وذلك في شباك وست بروميتش ألبيون في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، التي أقيمت على ملعب "ذا هاوثورنس"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" للموسم الحالي 2020-2021.

وعن هدف أليسون القاتل في الثواني الأخيرة علق كلوب،"ياله من هدف، إنه هدف لا يصدق، لا يستحق هذا الهدف رجل أفضل من اليسون، يوم مثالي له، لم أر شيئا كهذا إنها لحظة مثالية، ربما كانت هكذا لحظة بعقل أليسون منذ الصغر وحققها الآن".

وأكد البرازيلي أليسون بيكر، حارس فريق ليفربول الإنجليزى، أنه يعيش أكثر اللحظات سعادة في الفترة الحالية بعد هدف الفوز القاتل الذي سجله في شباك وست بروميتش ألبيون، ليفوز الريدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب "ذا هاوثورنس"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

وقال أليسون في تصريحاته للموقع الرسمي لنادى ليفربول، "تسجيل هذا الهدف يجعلني سعيدا حقًا لمساعدة زملائي الذين قاتلوا كثيرًا طوال اللقاء، نقاتل كثيرًا معًا ولدينا هدف قوي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا لأننا فزنا به مرة وأنت تعلم أن طريق الفوز بدأ بالتأهل".

وأضاف حارس ليفربول، "أهدي هذا الهدف من أجل عائلتي، وزملائي، يا له من قتال، في بعض الأحيان نتقاتل ونجتهد ولا تسير الأمور في صالحنا مثل مباراة اليوم، لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة مما أنا عليه الآن".

وتابع أليسون، "كنت متأثرًا بشدة في الأشهر الماضية بسبب كل ما حدث معي، ومع عائلتي، لكن كرة القدم هي حياتي، لقد لعبت منذ أن كنت صبيًا مع والدي، كنت أتمنى أن يكون هنا لرؤية ما حدث اليوم ولكني متأكد من أنه شاهد الهدف من مكان أفضل في السماء واحتفل".

وأصبح أليسون بيكر أول حارس في تاريخ نادي ليفربول منذ أن تأسس العام 1892 يسجل هدفًا للنادي في مباراة رسمية.

ومن بين حراس المرمى الستة الذين سجلوا هدفًا في تاريخ الدوري الإنجليزي، كان أليسون أول من سجل عن طريق ضربة رأس، بحسب "اليوم السابع".

(فيديو) معجزة كروية.. حارس ليفربول ينقذ فريقه بهدف عالمي في وست بروميتشhttps://t.co/nm0gRQLSdB#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/g52SVY6VBs — البيان الرياضي (@AlBayanSports) May 17, 2021

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