فوز أتلتيكو و ريال يؤجل الحسم وبرشلونة خارج اللعبة

المصدر: أ ف ب

تأجل حسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم إلى المرحلة الختامية بفوز أتلتيكو مدريد المتصدر وجاره ريال مدريد الثاني، فيما بات برشلونة خارج اللعبة بخسارته على أرضه "الأحد" في المرحلة السابعة والثلاثين.

وتغلب أتلتيكو على ضيفه أوساسونا في الوقت القاتل 2-1 بفضل الأوروغوياني لويس سواريس، فيما عاد ريال بالنقاط الثلاث من الباسك بفوزه على أتلتيك بلباو بصعوبة بالغة 1-صفر، ليدخل الجاران المرحلة الختامية وهما على بعد نقطتين من بعضهما البعض.

أما برشلونة الذي سقط على ارضه ضد سلتا فيغو 1-2، فحتى الفوز لم يكن لينفعه بما أنه كان متخلفاً بفارق أربع نقاط عن أتلتيكو، ثم خرج من المرحلة قبل الأخيرة متخلفاً بفارق سبع نقاط.

ومن المؤكد أن اللقب الأول منذ 2014 بين يدي أتلتيكو الذي يختتم الموسم في ضيافة بلد الوليد حيث سيكون بحاجة إلى الفوز لتجريد جاره من اللقب حتى في حال فوز الأخير على ضيفه فياريال.

أما في حال تعادل أتلتيكو وفوز ريال، سيتعادلان بعدد النقاط وحينها سيكون اللقب من نصيب ريال بأفضلية المواجهتين المباشرتين إذ فاز ذهاباً 2-صفر وتعادلا إياباً 1-1.

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