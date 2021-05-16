انسحاب كوريا الشمالية من تصفيات كأس العالم لكرة القدم

المصدر: H t f

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم انسحاب كوريا الشمالية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 و كأس آسيا 2023 في الصين بسبب مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان الاتحاد الكوري لكرة القدم (KFA) قد صرح في وقت سابق من هذا الشهر - بحسب وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية الجنوبية - بأن اتحاد كوريا الشمالية لكرة القدم أرسل وثيقة رسمية إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للتعبير عن نيته عدم المشاركة في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم التي تستضيفها كوريا الجنوبية الشهر المقبل ..مشيرا إلى أن كوريا الشمالية أثارت مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا من بين أسباب انسحابها.

ونتيجة لذلك ستلعب كوريا الجنوبية التي كان من المقرر أن تستضيف كوريا الشمالية وتركمانستان ولبنان وسريلانكا في مباريات المجموعة الثامنة، ثلاث مباريات فقط.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إنه سيعلن عن مزيد من التفاصيل حول ترتيب هذه المجموعة.

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