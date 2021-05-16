ليفاندوفسكي يعادل رقم غيرد مولر

المصدر: (فرايبورغ - أ ف ب)

عادل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ رقماً قياسياً تاريخياً حمله الهداف غيرد مولر منذ موسم 1971 / 1972 بإحرازه 40 هدفاً في موسم واحد من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجّل ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم لعام 2020 هدف الافتتاح من نقطة الجزاء في الدقيقة 26 أمام مضيفه فرايبورغ في المرحلة 33 قبل الأخيرة، قبل أن يرفع قميصه مظهراً عبارة «إلى الأبد غيرد».

وسجّل ليفاندوفسكي أهدافه الأربعين في 28 مباراة، مقابل 34 مباراة لمولر، ورفع رصيده إلى 47 هدفاً في 39 مباراة في مختلف مسابقات الموسم الحالي.

واقترب ليفاندوفسكي من حسم لقب هداف الدوري المرة السادسة في مسيرته مع الفريق البافاري، علماً بأن أول ألقابه هدافاً للدوري حققه حينما كان في صفوف بوروسيا دورتموند في 2014.

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