ليفربول يتغزل في محمد صلاح: العيد عيدين يا "مو "

المصدر: البيان الالكتروني

تغزل حساب نادي ليفربول على شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر"، في نجمه المصري محمد صلاح بعد هدفه التاريخي في مرمى مانشستر يونايتد أمس والذي انتهى لصالح "الريدز" بنتيجة 4-2.

ونشر الحساب صورة للنجم المصري وهو يحتفل بالهدف وعلق عليها بعبارة": "العيد عيدين يا مو "

وسجل صلاح، الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة الأخيرة من المباراة، لصبح ثاني لاعب فقط في تاريخ ليفربول يسجل مرتين في ملعب مانشستر يونايتد "أولد ترافورد" في موسم واحد، وذلك منذ 100 سنة، بعد أن حقق الإنجليزي هاري تشامبيرس هذا الإنجاز، في موسم 1920-1921.

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