والدة رونالدو تتعهد بإعادته إلى سبورتنج

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشفت دولوريس أفيرو والدة كريستيانو رونالدو، أنها ستحاول إقناع نجم يوفنتوس الإيطالي بالعودة إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي الموسم المقبل.

ومستقبل رونالدو (36 عاماً)، غارق في حالة من عدم اليقين، مع فشل يوفنتوس في الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وكذلك الخروج من الدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا في وقت سابق من هذا الموسم.

والآن، تأججت التكهنات المحمومة بشأن احتمال الابتعاد عن تورينو هذا الصيف، من خلال التعليقات من داخل عائلته المقربة، حيث تعهدت والدته بالتحدث إلى ابنها حول التبديل.

وحقق سبورتينج أول لقب له في الدوري الإسباني لكرة القدم منذ 2002 يوم الأربعاء الماضي، وخرج المشجعون إلى الشوارع للاحتفال، وخلال تلك الاحتفالات، تحدثت دولوريس، وأكدت التزامها بإقناع رونالدو بالعودة إلى وطنه، وقالت: "سأتحدث مع كريستيانو لإعادته، والعام المقبل سيلعب في ألفالادي ملعب سبورتنج".

وسيكون لم الشمل طريقة خيالية لرونالدو لقضاء بعض سنواته الأخيرة في كرة القدم، حيث بدأ الأسطورة البرتغالية، مسيرته هناك في عام 2002 قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وسرعان ما أصبح واحداً من أعظم اللاعبين على الإطلاق، لكن يوفنتوس قد يكون على وشك أن يخسره خلال الأسابيع المقبلة نتيجة للمستوى الكارثي للنادي، وإذا انضم عمالقة دوري الدرجة الأولى الإيطالي إلى الدوري الأوروبي، فمن المتوقع أن يسعى رونالدو لتأمين الانتقال بعيداً.

وأشارت صحيفة "سبورت ميل"، إلى أن رغبة رونالدو في البقاء على القمة تفوق أي حب للنادي، ولكن لن يسمح له يوفنتوس ببساطة بالمغادرة مجاناً، مما يعني أن مديري النادي أندريا أنيلي وفابيو باراتيسي، سيكون عليهما السعي للعثور على ناد مستعد لدفع حوالي 25 مليون جنيه إسترليني للحصول على رونالدو.

وتم الكشف في منتصف الأسبوع، عن تعاقد يوفنتوس مع رونالدو في عام 2018، كلف النادي الإيطالي 293 مليون جنيه إسترليني، في صفقة وصفت بالفاشلة، لأن سبب انضمام رونالدو، كان الفوز بدوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي لم يحدث.

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