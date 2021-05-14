شاهد.. لكمات متبادلة بين مدرب الإنتر ولاعبه مارتينيز

المصدر: البيان الإلكتروني

شهد لقاء إنتر ميلان ضد ضيفه روما (3-1)، أول أمس الأربعاء، ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مشادة كلامية بين الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر، ومدربه أنطونيو كونتي.

ودخل الأرجنتيني مارتينيز في الدقيقة 30 بديلا في الشوط الأول للمهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز، بعد تعرض الأخير للإصابة، لكن في الدقيقة 77 قرر كونتي سحب مارتينيز واستبداله بآندريا بينامونتي، وهو ما أثار حفيظة المهاجم الأرجنتيني، الذي اعترض بشدة على قرار مدربه، ليدخل الطرفان في جدال كبير على مقاعد البدلاء.

ونشر الحساب الرسمي لإنتر ميلان عبر موقع "تويتر"، مقطع فيديو يظهر فيه البلجيكي روميلو لوكاكو هداف إنتر ميلان، وهو يقدم مباراة ملاكمة بين لاوتارو مارتينيز وأنطونيو كونتي، خلال حصة تدريبية "للنيراتزوري"، في مشهد يوضح نهاية الخلاف الذي نشب بين الثنائي خلال مباراة أول أمس.

يذكر أن إنتر ميلان ضمن مبكرا تتويجه بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ العام 2010، ورفع رصيده بعد فوزه على روما (3-1)، إلى 88 نقطة، في الصدارة، فيما توقف رصيد روما عند 58 نقطة ويحتل المركز السابع على سلم ترتيب الدوري "تالكالتشيو".

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