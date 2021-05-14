محمد صلاح يعادل رقماً قياسياً عمره 100 سنة

المصدر: البيان الإلكتروني

خرج فريق ليفربول بفوز ثمين من ملعب مضيفه مانشستر يونايتد (4-2)، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، والمؤجلة من منافسات الجولة الـ34 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان الهدف الرابع الأخير، من نصيب النجم المصري محمد صلاح، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "أولد ترافورد".

وأصبح الفرعون صلاح بذلك أول لاعب يهز شباك مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" في مسابقتين مختلفتين خلال موسم واحد، منذ 100 سنة، بحسب "روسيا اليوم".

ورفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى 60 نقطة، وتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، ليحتفظ ببصيص الأمل في دخول المربع الذهبي للمشاركة النسخة المقبلة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".

بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 70 نقطة، ويشغل المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري "البريميرليغ".

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