موناكو يضرب موعداً لـ "سان جرمان" في نهائي كأس فرنسا

المصدر: أ ف ب

أنهى موناكو القصة الخيالية لروميي فاليير المغمور من الدرجة الرابعة بفوزه عليه 5-1 في نصف نهائي كأس فرنسا أمس الخميس، ليضرب موعدًا مع باريس سان جرمان في النهائي.

وبلغ فريق الإمارة النهائي الأول له منذ العام 2010 عندما خسر أمام فريق العاصمة بالذات الذي أسقط مونبلييه بركلات الترجيح أمس الأربعاء.

وكاد أن يحقق روميي فاليير المفاجأة على ملعب "بارك دي سبور" في أنيسي في شرق البلاد، عندما افتتح التسجيل عبر أليكسي بوجيه (ق20)، إلا أن هدف التعادل جاء بالنيران الصديقة من أرتور بوزون (ق27)، فيما منح اوريليان تشواميني التقدم لفريقه (ق32) قبل أن يحسم وسام بن يدر (ق55)، والإسباني سيسك فابريغاس (ف78) والروسي الكسندر غولوفين (ق82) النتيجة.

وكان روميي فاليير، الواقع في المنطقة الجبلية شمال البلاد على الحدود الإيطالية السويسرية، والذي تأسّس العام 2018 بعد دمج عدة أندية، أصبح رابع فريق فقط من الدرجة الرابعة يبلغ نصف النهائي في السنوات العشرين الأخيرة.

أما موناكو فيطمح بتحقيق لقبه السادس في المسابقة والأول منذ العام 1991 عندما فاز على مرسيليا.

ولا يزال فريق المدرب الكراوتي نيكو كوفاتش ينافس على جبهة الدوري المحلي أيضًا رغم صعوبة المهمة، إذ يحتل المركز الثالث على بعد اربع نقاط من ليل المتصدر واثنتين من سان جرمان الثاني قبل مرحلتين من النهاية.

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