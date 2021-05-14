نجوم من الماضي.. غيرد مولر "ماكينة تهديف" في البوندسليغا

المصدر: البيان الإلكتروني

يعتبر غيرد مولر أحد الأساطير الاستثنائية في كرة القدم الألمانية، خلال مسيرة طويلة قضى القسط الأكبر منها في نادي بايرن ميونخ، وأصبح واحدًا من نجومه التاريخيين، وواحدًا من اللاعبين الاستثنائيين في منافسات بطولة الدوري الألماني.

فيما يلي رصداً لأرقام غيرد مولر الاستثنائية من الناحية التهديفية في بطولة الدوري الألماني.

مسيرة غيرد مولر

بدأ جيرد مولر مسيرته الكروية في نادي نوردلينغن، الذي يعد فريق مدينة مسقط رأسه جنوب ألمانيا، لينضم بعدها إلى صفوف بايرن ميونيخ في صيف 1964، ليشكل فريقًا استثنائيًا للنادي البافاري، رفقة فرانتز بيكنباور وسيب ماير، أصبح فيما بعد أحد أبرز الفرق في تاريخ كرة القدم الألمانية، وفق "آس".

وفي موسم 1964-1965، تمكن جريد مولر من تسجيل 33 هدفًا في 26 مباراة في دوري المقاطعة الجنوبية، قبل أن يبدأ بايرن ميونيخ مسيرته رسميًا في الدوري الألماني بشكله الجديد في موسم 1965-1966، لكن مولر لم يتكمن من تسجيل سوى 15 هدفًا في 33 مباراة.

لكن غيرد مولر انتفض في الموسم التالي، وتمكن من تسجيل 28 هدفًا في 32 مباراة، نجح بها في إنهاء الموسم في صدارة الهدافين، لكن عاد للتراجع في موسم 1967-1968 وسجل 19 هدفًا في 34 مباراة.

وبثلاثين هدفًا في ثلاثين مباراة، حصد غيرد مولر من جديد لقب هداف الدوري الألماني في موسم 1968-1969، وهو نفس ما حققه في الموسم التالي لكن بتسجيل 38 هدفًا في 33 مباراة، لكنه فقد عرشه في موسم 1970-1971 وسجل 22 هدفًا فقط في 32 مباراة.

ويعد موسم 1971-1972 استثنائيًا في مسيرة غيرد مولر، حيث تمكن من تسجيل 40 هدفًا في 34 مباراة، وهو أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد في تاريخ بطولة الدوري الألماني، وهو الرقم الذي يقترب البولندي روبرت ليفاندوفيسكي؛ هداف النادي البافاري، من معادلته في موسم 2020-2021، حيث يمتلك 39 هدفًا مع تبقي جولتين على نهاية الموسم.

وتمكن غيرد مولر من الاحتفاظ بلقب هداف الدوري الألماني في موسمي 1972-1973 و1973-1974، بتسجيل 36 و30 هدفًا على التوالي.

وفي المواسم الثلاثة التالية سجل غيرد مولر 23 هدفًا في مناسبتين و28 هدفًا دون حصد جائزة هداف الدوري الألماني، لكنه في موسم 1977-1978 تمكن من تسجيل 24 هدفًا في 33 مباراة وحقق الجائزة، وفي آخر مواسمه مع بايرن ميونخ 1978-1979 سجل 9 أهداف فقط في 19 مباراة.

وفي المجمل تمكن غيرد مولر من تسجيل 398 هدفًا في 453 مباراة لعبها في مسيرته مع بايرن ميونيخ في الدوري الألماني، ليصبح بذلك الهداف التاريخي للمسابقة.

كما يمتلك غيرد مولر رقمًا مميزًا، كونه اللاعب الوحيد في تاريخ بطولة الدوري الألماني الذي حصد جائزة هداف «البوندسليغا» في سبعه مواسم مختلفة، ويلاحقه روبرت ليفاندوفسكي الذي حصد الجائزة في 5 مناسبات وأصبح على بعد جولتين من حصدها للمرة السادسة.

إنجازات في مسيرة غيرد مولر

خلال مسيرته الطويلة مع بايرن ميونيخ، تمكن غيرد مولر من تحقيق لقب بطولة الدوري الألماني في 4 مناسبات، ومثلها في بطولة كأس ألمانيا، بالإضافة إلى دوري المنطقة الجنوبية في موسم 1954-1965.

وعلى الصعيد الأوروبي، حقق لقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات، وكأس الكؤوس الأوروبية مرة واحدة، بالإضافة إلى لقب بطولة الانتركونتننتال في مناسبة واحدة.

ويعد أبرز إنجاز فردي في مسيرة غيرد مولر تحقيق لجائزة الكرة الذهبية في العام 1970، بالإضافة إلى تحقيق الحذاء الذهبي الأوروبي في عامي 1970 و1972، وهداف بطولة كأس العالم في العام 1970.

قائمة هدافي الدوري الألماني التاريخيين:

1- غيرد مولر: 365 هدفًا.

2- روبرت ليفاندوفسكي: 275 هدفًا.

3- كلاوس فيشر: 268 هدفًا.

4- يوب هاينكس: 220 هدفًا.

5- مانفريد بورجسمولر: 213 هدفًا.

6- كلاوديو بيتزارو: 197 هدفًا.

7- أولف كيرشتن: 181 هدفًا.

8- شتيفان كونتز: 179 هدفًا.

9- ديتر مولر: 177 هدفًا في 303 مباراة.

10- كلاوس ألوفس: 177 هدفًا في 424 مباراة.

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