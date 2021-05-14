نهائي «التشامبيونزليغ» ينتقل إلى البرتغال

المصدر: جنيف - وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسمياً، عن نقل نهائي دوري أبطال أوروبا «التشامبيونزليغ» المقرر بين تشيلسي ومانشستر سيتي يوم 29 مايو الجاري، من إسطنبول بتركيا إلى ملعب دو دراغاو بنادي بورتو في البرتغال، وهي المدينة المدرجة في القائمة الخضراء.

وكشف أنه سيتم تخصيص 6000 تذكرة لكل من تشيلسي ومانشستر سيتي أي 12 ألف مشجع لكلا الفريقين، لينهي تماماً الآمال بإمكانية خوض النهائي الإنجليزي الكامل في ويمبلي، بعد فشل حكومة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في الاتفاق على حضور كبار الشخصيات في المباراة.

وفور الإعلان عن قرار الاتحاد، ارتفعت أسعار الرحلات الجوية إلى البرتغال ثلاثة أضعاف قيمتها في الأوقات العادية، لتصل تكلفة الرحلة من 200 إلى 623 جنيهاً إسترلينياً.

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