سيارة رونالدو الجديدة تفجّر بيت "السيدة العجوز"

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن علاقة رونالدو مع زملائه ليست على ما يرام، وهناك استياء من الامتيازات التي يحصل عليه النجم البرتغالي.

وتعرض يوفنتوس لهزيمة قاسية يوم الأحد الماضي بثلاثية نظيفة على يد إيه سي ميلان في الدوري الإيطالي.

وعقب يوم واحد من هذه الهزيمة، غاب رونالدو عن تدريبات الفريق، وكان لديه موعد لزيارة مدينة مارانيلو في جنوب إيطاليا، رفقة أندريا أنيلي، رئيس يوفنتوس وجون إلكان لشراء سيارة فيراري جديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعبي يوفنتوس يشعرون بالدهشة والإحباط تجاه غياب رونالدو عن التدريبات، ولم يعد بوسعهم تحمل هذه الامتيازات، بعدما فعلها من قبل مع ساري، والآن مع بيرلو لأكثر من مرة، سواء لأمور شخصية أو إعلانية.

ولا يعترف الفريق بقيادة رونالدو، أيضًا لتصرفات في الملعب، وإلقاء اللوم على زملائه في كل مرة لا تصل الكرة إليه، بالإضافة إلى ابتعاده عن الحالة البدنية التي أثرت على مستواه، بعدما سجل هدف وحيد في آخر 5 جولات فقط.

وأكدت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» أن رونالدو يشعر بالوحدة في تورينو وينتظر رحيله عن صفوف البيانكونيري في أقرب وقت ممكن.

ويحصل رونالدو على 30 مليون يورو من يوفنتوس، لهذا ستكون مهمة إيجاد فريق قادر على دفع هذا الراتب في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها أندية الساحرة المستديرة صعبة للغاية.

ولدى رونالدو فرصة مساء اليوم للوصول إلى الهدف رقم 100 مع اليوفي، في مباراة الجولة 37 من «سيري آ» ضد ساسولو.

على أي حال، سيبذل رونالدو أقصى جهوده للتأهل مع يوفنتوس إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة، وبعد ذلك سيبحث عن أفضل طريقة للرحيل عن صفوف «السيدة العجوز».

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 27 هدفًا ويليه روميلو لوكاكاو لاعب انتر ميلان بإجمالي 21 هدفًا، بالتساوي مع لويس مورييل نجم أتالانتا،و كذلك وشان فلاهوفيتش، لاعب فيورنتينا.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، ويتصدر الجدول انتر ميلان بـ 85 نقطة.

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