هكتور كوبر مدربا لمنتخب الكونغو

المصدر: أ ف ب

أعلن اتحاد جمهورية الكونغو الديموقراطية لكرة القدم الخميس تعيين الارجنتيني هكتور كوبر مدربا لمنتخبه الأوّل خلفا لكريستيان نسنغي.

وقال الاتحاد الكونغولي في بيان إن مهمة كوبر ستكون "إيصال المنتخب إلى مونديال 2022".

وأشرف كوبر على منتخب مصر بين 2015 و2018 وقاده إلى نهائيات مونديال روسيا 2018 بعد غياب أكثر من ربع قرن، وذلك بعد أن أوصل الفراعنة إلى وصافة كأس أمم إفريقيا 2017.

أشرف بعدها المدرب البالغ راهنا 65 عاما على منتخب أوزبكستان حتى 2019.

ولكوبر مسيرة تدريبية طويلة برز فيها مع مايوركا وفالنسيا الاسبانيين، ما خوله الانتقال إلى إنتر الايطالي في 2001. وبالاضافة الى منتخب مصر، أشرف على الوصل الإماراتي في العالم العربي وعُرف دوما باسلوب لعبه المتحفظ.

يذكر ان منتخب الكونغو الديموقراطية أخفق بالتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة في الكاميرون.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز