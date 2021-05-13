متفوقاً على ميسي ورونالدو.. نجم فنون قتالية الأعلى أجراً في 2020

المصدر: أ ف ب

تصدر نجم الفنون القتالية المختلطة، الإيرلندي، كونور ماكغريغور، قائمة مجلة "فوربس" للرياضيين الأعلى دخلا في العالم لعام 2020، مع عائدات قدرت بحوالي 180 مليون دولار.

ولم يخض الإيرلندي البالغ 32 عاما، سوى نزال واحد في عام 2020، مقابل 22 مليون دولار انتهى بفوزه على منافسه الأمريكي دونالد سيروني، بعد 40 ثانية فقط من البداية.

وبلغت مداخيل ماكغريغور من الأعمال التجارية 158 مليونا، ولا سيما بعدما أقدم على بيع أسهمه في شركة لإنتاج الويسكي.

وبحسب المجلة الأمريكية، كان ماكغريغور واحدا من أربعة رياضيين حقق أكثر من 100 مليون دولار كعائدات في عام 2020.

وحل نجم وقائد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، ومتصدر اللائحة في عام 2019، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المركز الثاني مع عائدات تقدر بـ130 مليون دولار، وتلاه نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو مع 120 مليونا.

وأكمل لاعب دالاس كاوبويز لكرة القدم الأمريكية، داك بريسكوت، رباعي المقدمة مع مداخيل بـ107.5 مليون دولار، متقدما على نجم كرة السلة وفريق لوس أنجلوس ليكرز، ليبرون جيمس (96.5 مليون دولار)، والبرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي (95 مليون دولار).

وحافظ أسطورة كرة المضرب، السويسري روجر فيدرر، الفائز بـ 20 لقبا في بطولات غراند سلام، على مكانته ضمن العشرة الأوائل، بالرغم من عدم خوضه سوى دورة واحدة في العام الماضي، مع عائدات قدرت بـ 90 مليون دولار.

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