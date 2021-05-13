نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من إسطنبول إلى بورتو

المصدر: رويترز

اليويفا يعلن نقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي من إسطنبول إلى بورتو بسبب مخاوف كوفيد-19.

وكان من المفترض إقامة النهائي في استاد أتاتورك الأولمبي في إسطنبول لكن الحكومة البريطانية وضعت تركيا على "القائمة الحمراء" لسفر مواطنيها يوم الجمعة الماضي، واستبعدت بالفعل فرصة حضور جماهير الناديين الإنجليزيين للمباراة. وسيقام النهائي في استاد دراجاو الخاص بنادي بورتو.

وكان سيتي وتشيلسي، قد تأهلا لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 29 مايو، بعد انتصارات مذهلة في الدور قبل النهائي على باريس سان جيرمان وريال مدريد على التوالي.

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