أياكس يحوّل "الدوري" إلى 42000 نجمة فضية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

بعد انتصار آخر في الدوري الهولندي، قرر أياكس القيام بلفتة رائعة لحاملي التذاكر الموسمية الذين أجبروا على الابتعاد عن الأرض وسط جائحة «كوفيد 19».

وقام العمالقة الهولنديون بصهر كأس الدوري الهولندي وحولوه إلى أكثر من 42000 نجم فضي صغير كهدية لمشجعيهم المتحمسين.

واعتباراً من أمس الأربعاء وصاعداً، سيحصل كل حامل تذكرة موسمية على نجمة فضية، أو كما يحب النادي وصفها بـ «قطعة من أياكس».

ونشر النادي مقطع فيديو على تويتر صباح أمس الأربعاء يوضح أن تاج الدوري الهولندي يمر بعملية الانصهار، إلى جانب التعليق: «قطعة نصر، قطعة من التاريخ، قطعة من أياكس، حرفياً لك».

وفي مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية مدير كرة القدم في أياكس، مارك أوفرمارس، وهو يحمل الكأس قبل أن يتحول إلى نجوم أبطال صغار.

وينتهي الفيديو، والذي يضم أيضاً أمثال دوسان تاديتش وريان جرافينبيرش وليزاندرو مارتينيز، بحمل أوفرمارس حقيبتين من النجوم الفضية في وسط أمستردام بينما يستعد لتسليمها إلى جماهير النادي.

في حديثه عن الإيماءة الرائعة، قال المدير العام لأياكس، إدوين فان دير سار، لموقع النادي على الإنترنت: «هذا الموسم، كان علينا أن نلعب إلى حد كبير بدون جماهيرنا، وعلى الرغم من ذلك، شعرنا بدعمهم كل أسبوع، وفي الطريق إلى الملعب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وفي اتصالاتنا الشخصية».

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