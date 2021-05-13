شاهد.. توموري يحطم رقم رونالدو في الطيران

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تكالبت الإحباطات على كريستيانو رونالدو هذا الموسم في يوفنتوس، عندما رأى فيكايو توموري، لاعب ميلان، يجرّده من أحد أرقامه القياسية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بعدما سجل توموري برأسية قوية، الهدف الثالث ليفوز فريقه 3-0 على يوفنتوس، ما أثر بشكل كبير على آمال رونالدو ورفاقه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ووصل مدافع تشيلسي المعار لميلان، إلى ارتفاع مذهل بلغ 8 أقدام و7 بوصات داخل ملعب أليانز، ليتجاوز الرقم القياسي لرونالدو الذي سجله الموسم الماضي ضد سامبدوريا، عندما حقق لقب "أكبر قفزة''، بصعوده إلى 8 أقدام و5 بوصات، في ملعب لويجي فيراريس خلال موسم 2019-2020.

وهدف توموري في تورينو، وهو الأول له مع ميلان منذ وصوله على سبيل الإعارة، جعله أيضاً أول لاعب إنجليزي منذ ديفيد بيكهام يسجل لصالح الروسونيري، عندما انتقل بيكهام إلى ميلان في فترة إعارة خاصة به في عام 2009، حيث سجل وقتها هدفين.

وأضافت مساهمة توموري ضد يوفنتوس إلى الأهداف السابقة التي سجلها إبراهيم دياز وأنتي ريبيتش، حيث يتطلع فريق بيولي إلى إغلاق المركز الرابع مع بقاء ثلاث مباريات.

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