فان دايك يعلن غيابه عن كأس أوروبا

المصدر: أ ف ب

أعلن مدافع ليفربول الإنجليزي الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك الأربعاء غيابه عن تشكيلة منتخب بلاده في نهائيات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم من أجل التركيز على أن يكون جاهزا بدنيا في الموسم المقبل.

وقال فان دايك الذي غاب لمدة سبعة أشهر بعد إصابة في الركبة، لموقع ناديه "مع كل ما يحدث، أشعر أن القرار الصائب من الناحية البدنية هو أنني قررت عدم الذهاب إلى كأس أوروبا والدخول في مرحلتي الأخيرة من إعادة التأهيل خلال فترة توقف الموسم".

ورأى قائد منتخب هولندا بأنه يتطلع الى الصورة الأكبر بقوله "اعتقد بأني بلغت مرحلة من النضخ ادرك من خلالها ما هو القرار الجيد، واعتقد صراحة بان قراري هو كذلك لأنني امنح جسدي وركبتي المزيد من الوقت من أجل أن أكون جاهزا لاستحقاقات على مدى الاشهر الـ18 القادمة، لا سيما مع النادي الذي أدافع عنه وكذلك مع المنتخب حيث نسعى الى التأهل الى البطولة التي تلي هذه (كأس اوروبا)" في اشارة الى مونديال قطر عام 2022.

واضاف "الطبيب الجراح الذي اشرف على العملية سعيد جدا لتطور حالتي الصحية، والشيء الاهم بأني لم اتعرض لاي انتكاسة خلال فترة التعافي وآمل لا يحصل اي شيء نهائيا".

وأكد جاهزيته للمشاركة في تدريبات فريقه استعدادا للموسم المقبل الذي ينطلق في 14 أغسطس المقبل.

وكانت إصابة فان دايك برفقة زميله في خط الدفاع جو غوميز والكاميروني جويل ماتيب في الفترة ذاتها، ثم اصابة قائد ليفربول جوردان هندرسون في الاشهر الاخيرة، ساهمت في فقدان الفريق الاحمر للقبه بطلا للدوري الانجليزي الممتاز، كما يعاني حاليا للتأهل الى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل حيث يحتل المركز السادس في الترتيب العام قبل نهايته بثلاث مراحل علما بأنه يملك مباراة مؤجلة ايضا يخوضها الخميس ضد غريمه التقليدي في الشمال مانشستر يونايتد.

ويعتبر فان دايك ركيزة اساسية في صفوف ناديه ومنتخب بلاده، وكان تعرض للإصابة في أكتوبر الماضي في الدوري المحلي في دربي المدينة ضد ايفرتون اثر تدخل حارس الاخير جوردان بيكفورد.

ويستهل المنتخب الهولندي مشواره في كأس اوروبا في 13 يونيو بالمباراة ضد اوكرانيا قبل ان يواجه النمسا ومقدونيا الشمالية، وجميع هذه المباريات ستقام على ملعب يوهان كرويف ارينا في امستردام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز