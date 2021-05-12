"ويفا" يفتح تحقيقاً تأديبياً بحق ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس

المصدر: أ ف ب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الأربعاء عن بدء إجراءات تأديبية بحق كل من ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي نتيجة عدم انسحاب هذا الثلاثي من مشروع الدوري السوبر الأوروبي المنافس لدوري الأبطال.

وفي إطار تنفيذ التهديدات التي أطلقها رئيسه السلوفيني ألكسندر تشيفيرين الجمعة ضد الأندية الثلاثة المتمردة، عين "ويفا" "مفتشين أخلاقيين وتأديبيين" لتولي هذا التحقيق "في ما يتعلق بمشروع ما يسمى بـ+سوبر ليغ+" بحسب بيان الاتحاد القاري.

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