رونالدو يداوي أحزان الخسارة بسيارة جديدة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عزز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أسطول سيارته بإصدار خاص من فيراري، عقب زيارته أول من أمس، إلى مدينة مارانيلو الإيطالية، برفقة أندريا أنييلي رئيس النادي، وجون إلكان رئيس شركة فيراري.

واعتبرت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، أن شراء رونالدو لسيارته الجديدة التي وصلت تكلفتها 1.6مليون يورو، وهي من طراز فيراري مونزا، وسيلة للتخلص من ليلته الحزينة الأحد الماضي، بعد السقوط بثلاثية نظيفة أمام إيه سي ميلان.

وسيارة رونالدو الجديدة، إعادة لنفس النموذج الذي أصدرته شركة فيراري من قبل، والتي يمتلك مثلها النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وظهر بها احتفالاً بالهدف رقم 501.

وتلك السيارة، لا يمكنك شرائها إلا عن طريق دعوة من الشركة لاقتنائها، ويوجد منها نسختين، والأولى بمقعد فردي والأخرى بمقعدين، وتتميز بقوة محرك V12، سعة 6.5 لتر، ويولد قوة 799 حصان عند 8500 دورة في الدقيقة.

والجدير بالذكر، أن رونالدو يمتلك العديد من السيارات، مثل مرسيدس طرازات إيه إم جي جي 63، جي واجون بارابوس ، بوجاتي سينتوديسي، شيرون وفيرون، لامبورجيني أفينتادرو، رولز رويس، شيفرولية كامارو، فيراري إف 12، ماكلارين سينا، رانج روفر سبورت، وقدرت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية في وقت سابق، أن أسطول سيارات رونالدو، يصل قيمته إلى حوالي 16 مليون جنيه إسترليني.

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