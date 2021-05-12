«السماوي» يتزين بدرع «البريميرليغ»

المصدر: لندن - وكالات

ضمن مانشستر سيتي التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل ثلاث مراحل من نهاية المسابقة، بعدما تغلب ليستر سيتي على مضيفه مانشستر يونايتد 2 - 1 أمس على ملعب «أولد ترافورد».

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 70 نقطة في المركز الثاني بفارق عشر نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي، وذلك قبل ثلاث مراحل من نهاية المسابقة، وبذلك تأكد تتويج مانشستر سيتي باللقب للمرة الثالثة خلال آخر أربعة مواسم.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 66 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث بفارق نقطتين أمام تشيلسي الذي تراجع إلى المركز الرابع، علماً بأن مباراة اليوم هي الـ 36 لليستر سيتي، بينما خاض تشيلسي حتى الآن 35 مباراة.

وافتتح ليستر سيتي التسجيل بهدف أحرزه لوك توماس في الدقيقة العاشرة ثم أدرك مانشستر يونايتد التعادل بهدف للاعب ماسون غرينوود في الدقيقة 15.

ويمكن لمانشستر سيتي الاحتفال بحسم اللقب عندما يحل ضيفاً على نيوكاسل يونايتد بعد غدٍ في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري.

وهي المرة الثالثة التي يتوج فيها سيتي بطلاً في المواسم الأربعة الأخيرة، والسابعة في تاريخ النادي.

وكان سيتي توج أيضاً بطلاً لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بفوزه على توتنهام 1- صفر في المباراة النهائية الشهر الماضي، ويملك فرصة إحراز الثلاثية في حال تتويجه بطلاً لأوروبا للمرة الأولى في تاريخه، حيث يلتقي تشيلسي في النهائي المقرر في 29 الحالي.

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