"فليك" مدرباً لـ "المانشافت" حتى 2024

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن هانزي فليك، المدير الفني الحالي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، سيحصل على عقد لمدة ثلاثة أعوام لتدريب المنتخب الألماني خلفاً ليوأخيم لوف.

وذكرت قناة "دي دبليو" أمس أنه من المنتظر أن يتولى فليك قيادة المنتخب بعد بطولة أوروبا في الصيف المقبل، حيث سيقود المنتخب في بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022 وبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

ويتردد اسم فليك (56 عاماً) منذ فترة طويلة كأوفر المرشحين حظاً لخلافة لوف، وكان فليك قد ناشد ناديه الحالي بايرن ميونخ فسخ عقده المستمر حتى 2023.

يشار إلى أن فليك حصد مع بايرن سبع بطولات دولية ومحلية، وقد نزل النادي على رغبة فليك وتعاقد مع المدير الفني للايبزيغ، يوليان ناغلسمان لقيادة النادي البافاري خلفا لفليك اعتباراً من الموسم الجديد.

كان فليك قد عمل مساعدا للمدير الفني للمنتخب الألماني (لوف) في الفترة بين 2006 حتى 2014، وشارك في فوز المنتخب الألماني ببطولة كأس العالم مونديال البرازيل 2014.

وكان الرئيس التنفيذي المقبل لبايرن ميونخ، أوليفر كان، تحدث بعد فوز بايرن ميونيخ بلقب الدوري مبكرا، للمرة التاسعة على التوالي، عن الانتقال المحتمل لفليك إلى المنتخب الألماني، وقال إن "كل شيء تم تنظيمه".

وأشار كان إلى أنه لا يوجد "في الوقت الحالي أي تعويض مالي" من الاتحاد الألماني لمثل هذه الحالة لفسخ عقد فليك.

وقبل عدة أيام، قال كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ إنه لا يعرف ما الذي ينتظره الاتحاد الألماني لكرة القدم لاتمام التعاقد مع فليك، واصفاً إياه بأنه "الخليفة المثالي ليوأخيم لوف"، بحسب ما نقلت الصحيفة نفسها.

وتساءل رومينيغه عن سبب عدم اتخاذ القرار في وقت سابق، وقال:" ماذا ينتظرون، لا أعرف. سيستغرق الأمر وقتاً مرة أخرى".

وأشار رومينيغه إلى أن فليك ليس مطلوباً من جانب الاتحاد الألماني لكرة القدم وحسب، مضيفاً: "يمكنني أن أتخيل أيضا أن العديد من الأندية الأوروبية مهتمة به.. لهذا السبب لا أوصي الاتحاد الألماني بإحداث ضجة كبيرة عند إتمام التعاقد.. لكن لدي انطباع بأنهم ينتظرون حدوث شيء ما"، مطالباً الاتحاد الألماني لكرة القدم بالتحرك بسرعة للحصول على خدمات فليك.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز