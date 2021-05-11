البرتغال مرشحة لاستضافة نهائي أبطال أوروبا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تواجه خطط تحويل نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، إلى ملعب ويمبلي بإنجلترا، مشاكل بعد أن تعثرت المحادثات بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» وحكومة المملكة المتحدة، بشأن قواعد الحجر الصحي لكبار الضيوف والموظفين.

وطلب «يويفا» من حكومة المملكة المتحدة التنازل عن شرط الحجر الصحي عند الوصول إلى المملكة المتحدة لنحو 2000 موظف ومذيع في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو ما يدفع بـ «يويفا» إلى الاتجاه نحو لشبونة أو بورتو بالبرتغال، لاستضافة النهائي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين تشيلسي ومانشستر سيتي، على ملعب أتاتورك في إسطنبول التركية يوم 29 مايو الجاري، إلا أن الأمر أصبح موضع شك، بعد أن وضعت حكومة المملكة المتحدة تركيا على قائمة السفر الحمراء، وأخبرت المشجعين بأنه لا ينبغي لهم الذهاب، بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا.

ومن المتوقع أن يسمح بحضور 25 ألف شخص، في المباراة النهائية حال إقامتها على ملعب أتاتورك في تركيا، والتي تواجه موجة من فيروس كورونا، وتفرض إغلاقاً كاملاً.

ودخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في محادثات مع حكومة المملكة المتحدة واتحاد كرة القدم الإنجليزي أمس، بشأن نقل المباراة، لكن صحيفة «التايمز» ذكرت أنه نتيجة لعدم الاتفاق بشأن إجراءات الحظر المفروضة بسبب كورونا، باتت البرتغال الوجهة الأقرب لاحتضان نهائي الأبطال للموسم الثاني على التوالي.

ومع ذلك، لا تزال المحادثات جارية، ويتوقع استمرارها حتى غداً الثلاثاء، حيث يدرك الجانبان التحديات التي يواجهها كل منهما الآخر ويسعيان جاهدين لإيجاد حل.

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