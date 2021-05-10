كافاني يجدد عقده عاماً مع مانشستر يونايتد

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

وقع إدينسون كافاني على تمديد عقده لمدة عام واحد مع مانشستر يونايتد وحتى عام 2022، مغيراً خططه للانتقال إلى بوكا جونيورز، بعد مناشدة مدرب فريقه أولي جونار سولشاير للبقاء.

ويملك الأوروغواياني البالغ من العمر 34 عاماً، 8 أهداف في آخر 7 مباريات له مع يونايتد، وبموافقته على تجديد عقده، رفض عرضاً مغرياً من بوكا جونيورز، من أجل قضاء موسم إضافي في كرة القدم الأوروبية.

وتأتي هذه الأنباء في أعقاب سلسلة رائعة لكافاني، الذي سجل مؤخراً ثنائية في روما ليحجز يونايتد مكاناً في نهائي الدوري الأوروبي، قبل أن يخرج من مقاعد البدلاء ليسجل أمام أستون فيلا أمس.

وحل الأوروغواياني محل ماركوس راشفورد، باعتباره الخيار الأول الهجومي .

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