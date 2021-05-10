فيديو يوثق اعتداء ماكبيرني نجم شيفيلد على مشجع

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

تم تصوير أولي ماكبيرني نجم شيفيلد يونايتد ومنتخب أسكتلندا، يلكم ويركل رجلاً، ويحطم هاتفه على الأرض، في مشاجرة على جانب الطريق، وتم تصوير مقطع فيديو للاعب خلال الاعتداء على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفور نشر الفيديو، الذي يبدأ باقتراب مشجع ومعجب من اللاعب، وليناديه باسمه، ليقوم اللاعب بالاعتداء عليه بالضرب، وتحطيم هاتفه قام شيفيلد يونايتد، بفتح تحقيق مع ماكبيرني.

وقال النادي في بيان اليوم الاثنين: «المسؤولون في شيفيلد يونايتد، على علم بالفيديو، والذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ويقومون حالياً بالتحقيق».

ويعاني ماكبيرني، حالياً من إصابة كسر في الساق منذ أبريل الماضي، وسبق أنه تم تغريمه 28500 جنيه إسترليني في يوليو الماضي، بسبب القيادة تحت تأثير الكحول، ومنع من القيادة لمدة 16 شهراً.

بينما في وقت سابق من عام 2020، تم تحذير المهاجم من قبل الاتحاد الإنجليزي بشأن سلوكه بعد أن تم تصويره، وهو يعتدي على أحد مشجعي كارديف، أثناء جلوسه بين أنصار سوانسي خلال ديربي جنوب ويلز.

ولم يسجل ماكبيرني، بعد مع منتخب بلاده، بعد أن خاض 16 مباراة دولية، لكنه سجل من ركلة جزاء في فوز اسكتلندا الشهير بركلات الترجيح على صربيا للوصول إلى بطولة الأمم الأوروبية هذا الصيف.

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