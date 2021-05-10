3 أسباب تجعل عودة صلاح إلى تشيلسي مستحيلة

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن عودة محمد صلاح مهاجم ليفربول إلى تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مستحيلة لعدة أسباب، وأبرزها تمسك مسؤولي ليفربول ببقاء النجم المصري.

ووفقاً لما نشرته مجلة «ذا أتلتيك»، هناك 3 أسباب، تجعل تلك العودة مستحيلة، والسبب الأول، تمسك المسؤولون في ليفربول بعدم التفريط في صلاح، كونه اللاعب الأكثر إنتاجية في تشكيلة المدرب يورغن كلوب هذا الموسم، بتسجيله 29 هدفاً.

والسبب الثاني، تاريخ صلاح الممتاز والمشرف مع ليفربول، إذ منذ انضمامه إلى الفريق الإنجليزي العريق قادماً من نادي روما الإيطالي عام 2017، أسهم في إحراز وصناعة 169 هدفاً في 199 مباراة، وبفارق 8 أهداف فقط عن سام رايبولد، صاحب الـ 130 هدفا، كي يدخل قائمة أكبر 10 هدافين في تاريخ ليفربول على مر العصور.

والسبب الثالث، تجربته الفاشلة في تشيلسي، إذ سبق ولعب صلاح في تشيلسي تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو من 2014 إلى 2016، قبل الانتقال على سبيل الإعارة إلى فيورينتينا الإيطالي، ومنه إلى روما، قبل العودة إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة ليفربول.

وأشارت صحيفة "آس"، إلى أن هناك تقارير كشفت في وقت سابق عن رغبة تشيلسي ضم صلاح في الصيف المقبل، وأوضحت أن الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي، وضع صلاح على رأس أولوياته في قائمة المرشحين للانضمام إلى "البلوز" في الصيف المقبل، بجانب النرويجي الدولي إيرلينج هالاند نجم هجوم بروسيا دورتموند الألماني، والبلجيكي الدولي روميلو لوكاكو نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي.

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