صحف إنجليزية تكشف شروط «يويفا» لنقل نهائي أبطال أوروبا إلى إنجلترا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» وضع عدد من الشروط، للموافقة على نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا إلى إنجلترا، والذي سيجمع بين ناديي مانشستر سيتي، وتشيلسي 29 مايو الحالي.

وقالت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مستعد لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى ملعب ويمبلي فقط، بدلاً من ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول، كما سيتعين على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغيير ملعب أو إعادة جدولة مباريات التصفيات المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليتمكن فريقا تشيلسي ومانشستر سيتي من التدريب في ويمبلي، بالإضافة إلى منح ضمانات للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتمكين الرعاة والمذيعين وكبار الشخصيات ووسائل الإعلام والمدعوين للنهائي من دخول بريطانيا دون مشاكل أو التعرض للحجر الصحي الإجباري.

وأضافت الصحيفة: إن «يويفا» اشترط أيضاً تنازل الأندية، التي شاركت في البطولة هذا الموسم عن جزء من أموالها لتغطية التكاليف المقدرة بـ20 مليون جنيه استرليني، التي تكبدتها السلطات التركية لاستضافة نهائي دوري الأبطال في إسطنبول.

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