بوريس جونسون يدعو إلى نقل نهائي أبطال أوروبا إلى إنجلترا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على نقل نهائي دوري أبطال أوروبا والذي سيجمع مانشستر سيتي وتشيلسي 29 مايو الحالي إلى إنجلترا بدلاً من تركيا من أجل المشجعين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تصريحات صحافية: «دوري الأبطال هو ذروة كرة القدم الأوروبية، ومع وجود فريقين إنجليزيين في المباراة النهائية، سيكون من المؤسف ألا يتمكن المشجعون من الحضور».

وأضاف: «سيكون من الرائع استضافة نهائي دوري الأبطال هنا إذا استطعنا، أريد أن أساعد أنصار كلا الناديين على رؤية فريقهم من المدرجات في هذه المباراة المهمة».

وتأتي هذه التحركات بسبب إدراج تركيا في القائمة الحمراء والتي أعلنت عنها الحكومة البريطانية والمتعلقة بفيروس كورونا، إذ سيتعين على المشجعين الإنجليز الدخول إلى الحجر الصحي المكلف لمدة 10 أيام عند العودة من إسطنبول، فيما أعفت الحكومة البريطانية ناديي مانشستر سيتي وتشيلسي من الحجر الصحي في حالة بقاء النهائي في ملعب أتاتورك الأولمبي بتركيا.

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