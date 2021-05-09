اتحاد الكرة المصري يكشف طلبات محمد صلاح

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق وعضو اللجنة الخماسية لكرة القدم المصرية السابق، محمد فضل، عن "طلبات" اللاعب الدولي محمد صلاح.

وقال فضل إن طلبات محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، كانت "عادية"، مؤكدا أنه نجم كبير ويشرف مصر في الخارج، وأنه تم توفير بعض الأمور التي تتعلق بالتأمين والأمور الشخصية له، وفقا لموقع مصراوي.

وأوضح فضل أن طلبات النجم المصري منطقية بكل تأكيد، وعلاقته رائعة بزملائه، مشيرا إلى أنه تعامل مع محمد صلاح عن قرب، فهو شخص مهذب ورائع، مشددا على أنه لم يطلب الحصول على شارة القيادة لمنتخب مصر لكرة القدم، وقت تواجده في اللجنة الخماسية لكرة القدم في بلاده.

ويذكر أن اللاعب المصري الدولي في الفريق الإنجليزي، محمد صلاح، قد حصل، يوم الخميس، على جائزة لوريوس للإلهام الرياضي لعام 2021.

ومن جانبه، وجه اللاعب المصري الدولي، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، الشكر للقائمين على جائزة لوريوس للإلهام الرياضي، موضحا أنه "في عالم الرياضة، يمكن استبدال الجميع، باستثناء المشجعين".

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