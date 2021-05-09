ليفربول يستعيد مذاق الانتصارات في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب ا

استعاد ليفربول مذاق الانتصارات بعد تعادلين متتاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتغلب على ساوثهامبتون 2 / صفر أمس السبت ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

وتقدم ليفربول بهدف سجله النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 31 ثم أضاف تياجو ألكانتارا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 90 .

ورفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة ليصعد إلى المركز السادس، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام مانشستر يونايتد تقام يوم الخميس المقبل إلى جانب مبارياته في المراحل الثلاث المتبقية من المسابقة، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 37 نقطة في المركز السادس عشر.

وانتزع ليفربول بذلك المركز السادس من توتنهام الذي تجمد رصيده عند 56 نقطة بعد أن خسر أمام ليدز يونايتد 1 / 3 في وقت سابق أمس.

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