41 %: «الليغا» من نصيب برشلونة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

دخل الدوري الإسباني «الليغا»، المراحل الأخيرة الحاسمة من الصراع على درع المسابقة، ومع بقاء 3 جولات فقط على ختام البطولة المقرر يوم 23 مايو الجاري، ينتظر أن ينحصر الصراع أكثر بين ثلاثي المقدمة أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد، في ظل تقارب النقاط الكبير بينها، الذي دفع الكثيرين إلى التوقع بأن تحسم المواجهات المباشرة لقب موسم 2020 - 2021.

وفي ظل الحسابات المعقدة في أذهان جماهير وعشاق الدوري الإسباني، رشح قراء «البيان»، فوز برشلونة بدرع «الليغا»، بمنحه 41.05 %، من إجمالي أصوات المشاركين في استطلاع الأسبوع، حول من يفوز بالدوري الإسباني؟، فيما حصل ريال مدريد، على المركز الثاني في قائمة المرشحين بنسبة 35.15 % من الأصوات، وجاء أتلتيكو مدريد، في المركز الثالث بنسبة 23.8 %، من المشاركين بالتصويت.

ولم يختلف حال المشاركين بالتصويت عبر موقع «البيان»، والذين رشحوا برشلونة للفوز بالدوري الإسباني بنسبة 45 %، ويليه ريال مدريد 36 %، ثم أتلتيكو مدريد بنسبة 18 %، وعبر حساب «البيان الرياضي» في «تويتر»، رشح المشاركون، برشلونة لتحقيق اللقب بنسبة 37.1 %، وتلاه ريال مدريد بنسبة 34.3 %، وأخيراً أتلتيكو مدريد بنسبة 28.6 %.

رؤية

ورشح علي مال الله نجم النصر السابق، أتلتيكو مدريد للفوز بدرع الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، رغم تشجيعه لبرشلونة، قائلاً: «أتلتيكو، يستحق التتويج بـ«الليغا» هذا الموسم، لما قدمه من مستويات قوية، وكان قادراً على حسم اللقب منذ فترة طويلة، إلا إنه فرط في الكثير من النقاط السهلة في الجولات الأخيرة، كما فعل برشلونة، والذي كان واضحاً مدى تأثره بالعملية الانتخابية على منصب رئيس النادي، والتي استمرت لشهور طويلة، وتسببت في ضياع الكثير من النقاط السهلة في الدوري».

وأضاف: «أنا كمشجع لبرشلونة، أتمنى أن يحقق الفريق درع الدوري، ولكني أرى أنه ثالث المرشحين لتحقيق اللقب بعد قطبي مدريد أتلتيكو والريال، ولن يستطيع ميسي وحده أن يصنع الفارق في الجولات الأخيرة الحاسمة على الدرع، لأن كرة القدم تعتمد على العمل الجماعي، مهما كانت نجومية وموهبة أحد لاعبي الفريق، وإن كان هذا لا ينفي الدور الكبير الذي يقوم به النجم الأرجنتيني في قيادة الفريق خلال سنوات لعبه مع برشلونة».

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