باريس سان جيرمان يعلن رسمياً تجديد عقد نيمار

المصدر: دبي -إيهاب زهدي

أعلن نادي باريس سان جيرمان، عن تجديد عقده مع لاعبه النجم البرازيلي نيمار، لمدة ثلاث سنوات مع ليحافظ على مستقبله في النادي حتى عام 2025.

وجاء الإعلان من خلال فيديو نشره النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، لينهي الحديث عن إمكانية عودة النجم البرازيلي إلى برشلونة، والذي غادره للانضمام إلى الفريق الفرنسي مقابل مبلغ قياسي عالمي قدره 198 مليون جنيه إسترليني في عام 2017.

وتضمن مقطع الفيديو، صوراً لأفضل لحظاته منذ انضمامه إلى النادي جنباً إلى جنب، مع التأكيد على بقاء نيمار حتى عام 2025، بعدما كان مقرراً أن ينتهي عقده في نهاية موسم 2021-2022.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية، قد ذكرت أن تمديد العقد سيكون بقيمة 26 مليون جنيه إسترليني (30 مليون يورو) في الموسم الواحد، ويشمل أيضاً، مكافأة ضخمة إذا فاز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا في السنوات القليلة المقبلة.

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